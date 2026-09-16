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Werner Enterprises Aktie 985014 / US9507551086

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Werner Enterprises-Investition im Blick 16.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Werner Enterprises-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Werner Enterprises-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werner Enterprises
31.60 EUR -3.07%
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Das Werner Enterprises-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Werner Enterprises-Anteile an diesem Tag bei 23.65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.228 Werner Enterprises-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Werner Enterprises-Papiers auf 37.56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158.82 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58.82 Prozent angezogen.

Werner Enterprises war somit zuletzt am Markt 2.25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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