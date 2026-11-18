Vor 1 Jahr wurden Werner Enterprises-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 23.76 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.209 Werner Enterprises-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (27.13 USD), wäre das Investment nun 114.18 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 14.18 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Werner Enterprises eine Marktkapitalisierung von 1.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch