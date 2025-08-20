NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Werner Enterprises-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27.65 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 361.664 Werner Enterprises-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2025 10’394.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28.74 USD belief. Damit wäre die Investition 3.94 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Werner Enterprises belief sich jüngst auf 1.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch