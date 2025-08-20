Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Frühe Anlage 20.08.2025 16:02:50

NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Werner Enterprises-Aktien gewesen.

Werner Enterprises
24.40 EUR -0.81%
Heute vor 10 Jahren wurden Werner Enterprises-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27.65 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 361.664 Werner Enterprises-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2025 10’394.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28.74 USD belief. Damit wäre die Investition 3.94 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Werner Enterprises belief sich jüngst auf 1.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

