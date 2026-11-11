NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Werner Enterprises-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Werner Enterprises-Anteile bei 26.10 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 383.142 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (27.75 USD), wäre das Investment nun 10’632.18 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 10’632.18 USD, was einer positiven Performance von 6.32 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Werner Enterprises bezifferte sich zuletzt auf 1.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch