WD-40 Aktie 984722 / US9292361071
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 3 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die WD-40-Aktie Investoren gebracht.
Die WD-40-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 205.67 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das WD-40-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.486 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen WD-40-Aktien wären am 16.09.2026 92.21 USD wert, da der Schlussstand 189.65 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 7.79 Prozent gleich.
Alle WD-40-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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