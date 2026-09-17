NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 3 Jahren verloren

Die WD-40-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 205.67 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das WD-40-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.486 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen WD-40-Aktien wären am 16.09.2026 92.21 USD wert, da der Schlussstand 189.65 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 7.79 Prozent gleich.

Alle WD-40-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch