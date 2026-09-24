WD-40 Aktie 984722 / US9292361071
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24.09.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WD-40-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in WD-40-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Das WD-40-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das WD-40-Papier bei 228.58 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.375 WD-40-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des WD-40-Papiers auf 199.34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 872.08 USD wert. Mit einer Performance von -12.79 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
WD-40 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.60 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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