NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WD-40-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das WD-40-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das WD-40-Papier bei 228.58 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.375 WD-40-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des WD-40-Papiers auf 199.34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 872.08 USD wert. Mit einer Performance von -12.79 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

WD-40 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.60 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch