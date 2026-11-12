NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätte eine WD-40-Anlage von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das WD-40-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das WD-40-Papier bei 218.40 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die WD-40-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45.788 WD-40-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (219.50 USD), wäre die Investition nun 10’050.37 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0.50 Prozent erhöht.

Alle WD-40-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch