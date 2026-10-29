|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnender WD-40-Einstieg?
|
29.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen WD-40-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 29.10.2016 wurden WD-40-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die WD-40-Anteile bei 105.52 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die WD-40-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.948 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 214.08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 202.88 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 102.88 Prozent gesteigert.
WD-40 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu WD-40 Co.
|
29.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.ch)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Ausblick: WD-40 veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
Analysen zu WD-40 Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.