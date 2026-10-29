NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 29.10.2016 wurden WD-40-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die WD-40-Anteile bei 105.52 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die WD-40-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.948 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 214.08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 202.88 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 102.88 Prozent gesteigert.

WD-40 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch