WD-40 Aktie 984722 / US9292361071
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WD-40 von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in WD-40-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die WD-40-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 225.95 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die WD-40-Aktie investiert, befänden sich nun 4.426 WD-40-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’028.99 USD, da sich der Wert eines WD-40-Papiers am 12.08.2026 auf 232.50 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.90 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von WD-40 belief sich zuletzt auf 3.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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