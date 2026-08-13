NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WD-40 von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die WD-40-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 225.95 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die WD-40-Aktie investiert, befänden sich nun 4.426 WD-40-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’028.99 USD, da sich der Wert eines WD-40-Papiers am 12.08.2026 auf 232.50 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.90 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von WD-40 belief sich zuletzt auf 3.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch