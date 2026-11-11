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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Washington Federal von vor 10 Jahren angefallen
Vor Jahren Washington Federal-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Das Washington Federal-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Washington Federal-Anteile an diesem Tag 30.60 USD wert. Bei einem Washington Federal-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.268 Washington Federal-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 96.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29.44 USD belief. Das entspricht einem Minus von 3.79 Prozent.
Insgesamt war Washington Federal zuletzt 2.18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Washington Federal Inc.
Analysen zu Washington Federal Inc.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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