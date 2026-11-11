NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Washington Federal von vor 10 Jahren angefallen

Das Washington Federal-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Washington Federal-Anteile an diesem Tag 30.60 USD wert. Bei einem Washington Federal-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.268 Washington Federal-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 96.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29.44 USD belief. Das entspricht einem Minus von 3.79 Prozent.

Insgesamt war Washington Federal zuletzt 2.18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch