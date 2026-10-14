Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’272 1.0%  SPI 20’132 0.9%  Dow 51’599 0.0%  DAX 25’247 -0.2%  Euro 0.9297 -0.2%  EStoxx50 6’154 -0.6%  Gold 4’153 1.2%  Bitcoin 66’733 -1.7%  Dollar 0.8292 -0.7%  Öl 104.2 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539DocMorris4261528ABB1222171Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie verliert: Drosselung von Satelliteninternet in der Ukraine wieder aufgehoben
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
DocMorris-Aktie im Höhenflug: E-Rezeptgeschäft wächst kräftig
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
Suche...
ETF Sparplan

Washington Federal Aktie 343646 / US9388241096

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Langfristige Investition 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Washington Federal von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Washington Federal-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Washington Federal
28.91 USD -1.43%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Washington Federal-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26.64 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 375.375 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’013.51 USD, da sich der Wert eines Washington Federal-Papiers am 13.10.2026 auf 29.34 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10.14 Prozent vermehrt.

Der Washington Federal-Wert an der Börse wurde auf 2.17 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Washington Federal Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten