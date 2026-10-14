Washington Federal Aktie 343646 / US9388241096
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14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Washington Federal von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Washington Federal-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Washington Federal-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26.64 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 375.375 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’013.51 USD, da sich der Wert eines Washington Federal-Papiers am 13.10.2026 auf 29.34 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10.14 Prozent vermehrt.
Der Washington Federal-Wert an der Börse wurde auf 2.17 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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