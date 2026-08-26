Washington Federal Aktie 343646 / US9388241096
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Washington Federal-Anlage?
|
26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Washington Federal-Investment von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in Washington Federal eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Washington Federal-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Washington Federal-Aktie bei 31.58 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31.666 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 36.21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’146.61 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14.66 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Washington Federal betrug jüngst 2.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Washington Federal Inc.
Analysen zu Washington Federal Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI geht etwas höher in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen schliesst in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.