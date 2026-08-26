NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Washington Federal-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Washington Federal-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Washington Federal-Aktie bei 31.58 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31.666 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 36.21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’146.61 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14.66 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Washington Federal betrug jüngst 2.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch