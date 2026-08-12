NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Washington Federal-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Washington Federal-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Washington Federal-Anteile betrug an diesem Tag 33.51 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Washington Federal-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 298.418 Washington Federal-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’357.80 USD, da sich der Wert eines Washington Federal-Anteils am 11.08.2026 auf 38.06 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13.58 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Washington Federal eine Marktkapitalisierung von 2.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch