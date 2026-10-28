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|Profitable Washington Federal-Anlage?
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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Washington Federal von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Washington Federal-Investment gewesen.
Die Washington Federal-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 24.17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41.374 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Washington Federal-Aktie auf 29.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’214.73 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 21.47 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Washington Federal bezifferte sich zuletzt auf 2.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Washington Federal Inc.
Analysen zu Washington Federal Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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