NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Washington Federal von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Washington Federal-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 24.17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41.374 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Washington Federal-Aktie auf 29.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’214.73 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 21.47 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Washington Federal bezifferte sich zuletzt auf 2.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch