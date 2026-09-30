Washington Federal Aktie 343646 / US9388241096
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|Rentabler Washington Federal-Einstieg?
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Washington Federal-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Washington Federal-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Washington Federal-Anteile letztlich bei 25.62 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3.903 Washington Federal-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 30.29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118.23 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18.23 Prozent angezogen.
Washington Federal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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