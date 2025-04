NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: Über diese Dividende können sich Volvo (B)-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B) am 02.04.2025 wurde für das Jahr 2024 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 8.00 SEK vereinbart. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 7.50 SEK angesetzt wurde. Die Gesamtausschüttung von Volvo (B) umfasst 36.60 Mrd. SEK. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 28.57 Prozent.

Entwicklung der Dividendenrendite

Zum NASDAQ OTC-Schluss ging der Volvo (B)-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 29.55 USD aus dem Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Volvo (B), demnach wird der Volvo (B)-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Volvo (B)-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Volvo (B)-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für 2024 beträgt 2.98 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch bei 2.87 Prozent lag.

Vergleich von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Volvo (B)-Aktienkurs via NASDAQ OTC 61.19 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 113.34 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Volvo (B)- Dividendenprognose

Für das Jahr 2025 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 18.87 SEK. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 6.46 Prozent zulegen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Volvo (B)

Die Dividenden-Aktie Volvo (B) gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 595.189 Mrd. SEK wert. Das Volvo (B)-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 10.84. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Volvo (B) einen Umsatz von 526.816 Mrd.SEK sowie ein EPS von 24.78 SEK.

Redaktion finanzen.ch