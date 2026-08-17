Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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17.08.2026 10:02:40
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Volvo (B)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Volvo (B)-Aktie via Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 293.60 SEK. Wenn ein Anleger damals 1’000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.406 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’158.72 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Anteils am 14.08.2026 auf 340.20 SEK belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.87 Prozent gesteigert.
Volvo (B) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 692.43 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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