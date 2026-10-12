NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Volvo (B)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 267.00 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.375 Volvo (B)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 118.13 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Anteils am 09.10.2026 auf 315.40 SEK belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18.13 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Volvo (B) bezifferte sich zuletzt auf 641.09 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch