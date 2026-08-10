Volvo AB Aktie 613302 / SE0000115420
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10.08.2026 10:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (A) von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (A)-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde das Volvo (A)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STO gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 289.00 SEK. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34.602 Volvo (A)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 356.00 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’318.34 SEK wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23.18 Prozent gesteigert.
Volvo (A) wurde am Markt mit 723.65 Mrd. SEK bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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