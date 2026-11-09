NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 3 Jahren abgeworfen

Volvo (A)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke war die Volvo (A)-Aktie an diesem Tag 229.00 SEK wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 SEK in die Volvo (A)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.437 Anteilen. Die gehaltenen Volvo (A)-Anteile wären am 06.11.2026 137.47 SEK wert, da der Schlussstand 314.80 SEK betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37.47 Prozent erhöht.

Am Markt war Volvo (A) jüngst 640.48 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch