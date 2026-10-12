NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Volvo (A)-Papier via Börse STO ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 232.40 SEK wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 SEK in die Volvo (A)-Aktie investierten, hätten nun 43.029 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Volvo (A)-Aktien wären am 09.10.2026 13’631.67 SEK wert, da der Schlussstand 316.80 SEK betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36.32 Prozent zugenommen.

Der Volvo (A)-Wert an der Börse wurde auf 643.94 Mrd. SEK beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch