Volvo AB Aktie 613302 / SE0000115420
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12.10.2026 10:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (A)-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Volvo (A)-Papier via Börse STO ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 232.40 SEK wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 SEK in die Volvo (A)-Aktie investierten, hätten nun 43.029 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Volvo (A)-Aktien wären am 09.10.2026 13’631.67 SEK wert, da der Schlussstand 316.80 SEK betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36.32 Prozent zugenommen.
Der Volvo (A)-Wert an der Börse wurde auf 643.94 Mrd. SEK beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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