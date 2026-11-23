Vor 10 Jahren wurde das Volvo (A)-Aktie via Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 99.20 SEK. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 100.806 Volvo (A)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 314.00 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31’653.23 SEK wert. Mit einer Performance von +216.53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Volvo (A) belief sich zuletzt auf 637.44 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch