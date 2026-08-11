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Vertex Pharmaceuticals Aktie 983327 / US92532F1003

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Vertex Pharmaceuticals-Anlage 11.08.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vertex Pharmaceuticals
429.02 CHF 0.07%
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Vor 5 Jahren wurde die Vertex Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 195.25 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 5.122 Vertex Pharmaceuticals-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (523.91 USD), wäre die Investition nun 2’683.28 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 168.33 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Vertex Pharmaceuticals einen Börsenwert von 125.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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