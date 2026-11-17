Die Vertex Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 434.02 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.230 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 123.91 USD, da sich der Wert eines Vertex Pharmaceuticals-Anteils am 16.11.2026 auf 537.79 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +23.91 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Vertex Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 136.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch