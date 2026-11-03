NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vertex Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Vertex Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Vertex Pharmaceuticals-Papiers betrug an diesem Tag 189.07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.289 Vertex Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 553.15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’925.64 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 192.56 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Vertex Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 141.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch