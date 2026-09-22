Vertex Pharmaceuticals Aktie 983327 / US92532F1003
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Vertex Pharmaceuticals-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Vertex Pharmaceuticals-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 383.13 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.610 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 21.09.2026 1’333.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 510.72 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 33.30 Prozent vermehrt.
Alle Vertex Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 128.78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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