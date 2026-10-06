NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 06.10.2021 wurde die Vertex Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 180.91 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.553 Vertex Pharmaceuticals-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Vertex Pharmaceuticals-Papiers auf 503.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 278.32 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 178.32 Prozent erhöht.

Insgesamt war Vertex Pharmaceuticals zuletzt 127.81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch