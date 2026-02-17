NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Vertex Pharmaceuticals-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 293.66 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.341 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Vertex Pharmaceuticals-Aktie auf 491.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167.36 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67.36 Prozent angezogen.

Vertex Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 124.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch