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VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029

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Langfristige Performance 26.06.2026 16:02:24

NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Verlust hätte ein VeriSign-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in VeriSign-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

VeriSign
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Das VeriSign-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 283.21 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35.309 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.06.2026 8’857.38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 250.85 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11.43 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von VeriSign belief sich zuletzt auf 23.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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