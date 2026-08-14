VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in VeriSign-Aktien verdienen können.
Das VeriSign-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des VeriSign-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 83.25 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die VeriSign-Aktie investiert, befänden sich nun 1.201 VeriSign-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 287.15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 344.92 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 244.92 Prozent.
Am Markt war VeriSign jüngst 25.63 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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