NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Die VeriSign-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 259.79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das VeriSign-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.385 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117.05 USD, da sich der Wert eines VeriSign-Anteils am 15.10.2026 auf 304.09 USD belief. Damit wäre die Investition um 17.05 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von VeriSign belief sich zuletzt auf 27.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch