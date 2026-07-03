VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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03.07.2026 16:02:32
NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen VeriSign-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden VeriSign-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 222.91 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.449 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 115.04 USD, da sich der Wert eines VeriSign-Papiers am 02.07.2026 auf 256.43 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.04 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von VeriSign belief sich jüngst auf 23.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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