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|Veeco Instruments-Investment im Blick
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05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Veeco Instruments von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Veeco Instruments-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Veeco Instruments-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Veeco Instruments-Papier bei 25.32 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.949 Veeco Instruments-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Veeco Instruments-Aktien wären am 04.11.2026 142.18 USD wert, da der Schlussstand 36.00 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42.18 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Veeco Instruments eine Marktkapitalisierung von 2.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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