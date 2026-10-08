Veeco Instruments Aktie 325908 / US9224171002
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Veeco Instruments von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Veeco Instruments-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Veeco Instruments-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 27.34 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Veeco Instruments-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 365.764 Veeco Instruments-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 19’579.37 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Anteils am 07.10.2026 auf 53.53 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +95.79 Prozent.
Veeco Instruments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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