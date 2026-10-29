NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veeco Instruments-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Veeco Instruments-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Veeco Instruments-Anteile bei 29.33 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 340.948 Veeco Instruments-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’947.15 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Papiers am 28.10.2026 auf 43.84 USD belief. Mit einer Performance von +49.47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Veeco Instruments jüngst 2.68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch