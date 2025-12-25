NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veeco Instruments-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde die Veeco Instruments-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Veeco Instruments-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27.83 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35.932 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 29.30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’052.82 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 5.28 Prozent gleich.

Der Veeco Instruments-Wert an der Börse wurde auf 1.78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

