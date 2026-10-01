Veeco Instruments Aktie 325908 / US9224171002
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
01.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Veeco Instruments-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde das Veeco Instruments-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 33.08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 30.230 Veeco Instruments-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Veeco Instruments-Aktie auf 51.90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’568.92 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’568.92 USD, was einer positiven Performance von 56.89 Prozent entspricht.
Veeco Instruments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!