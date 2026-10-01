NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Veeco Instruments-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 33.08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 30.230 Veeco Instruments-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Veeco Instruments-Aktie auf 51.90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’568.92 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’568.92 USD, was einer positiven Performance von 56.89 Prozent entspricht.

Veeco Instruments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch