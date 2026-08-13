Veeco Instruments Aktie 325908 / US9224171002
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Veeco Instruments-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Veeco Instruments-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Veeco Instruments-Aktie letztlich bei 29.98 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 3.336 Veeco Instruments-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 177.65 USD, da sich der Wert einer Veeco Instruments-Aktie am 12.08.2026 auf 53.26 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 177.65 USD entspricht einer Performance von +77.65 Prozent.
Veeco Instruments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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