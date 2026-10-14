USANA Health Sciences Aktie 89796 / US90328M1071
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14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in USANA Health Sciences von vor 10 Jahren angefallen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen USANA Health Sciences-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades USANA Health Sciences-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen USANA Health Sciences-Anteile an diesem Tag bei 73.58 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 135.916 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’101.26 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Papiers am 13.10.2026 auf 15.46 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 78.99 Prozent gleich.
Der USANA Health Sciences-Wert an der Börse wurde auf 273.96 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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