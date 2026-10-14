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USANA Health Sciences Aktie 89796 / US90328M1071

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USANA Health Sciences-Anlage im Blick 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in USANA Health Sciences von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen USANA Health Sciences-Einstiegs gewesen.

USANA Health Sciences
12.57 CHF -2.51%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades USANA Health Sciences-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen USANA Health Sciences-Anteile an diesem Tag bei 73.58 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 135.916 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’101.26 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Papiers am 13.10.2026 auf 15.46 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 78.99 Prozent gleich.

Der USANA Health Sciences-Wert an der Börse wurde auf 273.96 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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