NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in USANA Health Sciences von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades USANA Health Sciences-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen USANA Health Sciences-Anteile an diesem Tag bei 73.58 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 135.916 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’101.26 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Papiers am 13.10.2026 auf 15.46 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 78.99 Prozent gleich.

Der USANA Health Sciences-Wert an der Börse wurde auf 273.96 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch