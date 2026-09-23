USANA Health Sciences Aktie 89796 / US90328M1071
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in USANA Health Sciences-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit USANA Health Sciences-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29.03 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investierten, hätten nun 344.471 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’091.28 USD, da sich der Wert einer USANA Health Sciences-Aktie am 22.09.2026 auf 14.78 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49.09 Prozent verringert.
Am Markt war USANA Health Sciences jüngst 267.00 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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