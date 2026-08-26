USANA Health Sciences Aktie 89796 / US90328M1071
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in USANA Health Sciences-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr wurde die USANA Health Sciences-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 31.70 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31.546 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 434.70 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Papiers am 25.08.2026 auf 13.78 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 434.70 USD, was einer negativen Performance von 56.53 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete USANA Health Sciences eine Marktkapitalisierung von 250.57 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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