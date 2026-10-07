USANA Health Sciences Aktie 89796 / US90328M1071
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in USANA Health Sciences eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 07.10.2021 wurden USANA Health Sciences-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des USANA Health Sciences-Papiers betrug an diesem Tag 96.28 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die USANA Health Sciences-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10.386 USANA Health Sciences-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 154.03 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Papiers am 06.10.2026 auf 14.83 USD belief. Damit wäre die Investition 84.60 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von USANA Health Sciences belief sich zuletzt auf 273.35 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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