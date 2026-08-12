USANA Health Sciences Aktie 89796 / US90328M1071
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in USANA Health Sciences-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurden USANA Health Sciences-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die USANA Health Sciences-Aktie an diesem Tag 94.55 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 105.764 USANA Health Sciences-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des USANA Health Sciences-Papiers auf 13.76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’455.31 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 85.45 Prozent.
Jüngst verzeichnete USANA Health Sciences eine Marktkapitalisierung von 265.13 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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