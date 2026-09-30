NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem USANA Health Sciences-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 58.61 USD. Bei einem USANA Health Sciences-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.706 USANA Health Sciences-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2026 25.08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14.70 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 74.92 Prozent gleich.

USANA Health Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 273.99 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch