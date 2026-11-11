NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der USANA Health Sciences-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 63.43 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die USANA Health Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 1.577 USANA Health Sciences-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 20.65 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Papiers am 10.11.2026 auf 13.10 USD belief. Mit einer Performance von -79.35 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

USANA Health Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 254.36 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch