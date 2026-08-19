NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in USANA Health Sciences von vor 10 Jahren verloren

Am 19.08.2016 wurde das USANA Health Sciences-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das USANA Health Sciences-Papier bei 66.77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.498 USANA Health Sciences-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der USANA Health Sciences-Aktie auf 13.21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.79 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 80.21 Prozent.

USANA Health Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 238.86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch