NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in US Global Investors von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem US Global Investors-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6.08 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das US Global Investors-Papier investiert hätte, hätte er nun 1’644.737 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’427.63 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Papiers am 25.08.2026 auf 3.30 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45.72 Prozent verringert.

Der Börsenwert von US Global Investors belief sich jüngst auf 41.19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch