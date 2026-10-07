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U.S. Global Investors Aktie 493595 / US9029521005

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US Global Investors-Anlage unter der Lupe 07.10.2026 16:02:27

NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine US Global Investors-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in US Global Investors eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

U.S. Global Investors
2.90 USD 18.37%
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Am 07.10.2025 wurden US Global Investors-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2.69 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3’717.472 US Global Investors-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 2.92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10’855.02 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8.55 Prozent zugenommen.

US Global Investors wurde am Markt mit 35.53 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’329.21 19.56 SFBR9U
Short 14’627.29 13.72 SJBE8U
Short 15’154.10 8.98 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’808.42 07.10.2026 17:31:23
Long 13’185.93 19.29 SYBDXU
Long 12’888.30 13.65 BSUR4U
Long 12’340.59 8.90 SBABSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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