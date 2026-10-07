NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine US Global Investors-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 07.10.2025 wurden US Global Investors-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2.69 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3’717.472 US Global Investors-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 2.92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10’855.02 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8.55 Prozent zugenommen.

US Global Investors wurde am Markt mit 35.53 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch