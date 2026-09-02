NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Global Investors-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der US Global Investors-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1.98 USD. Bei einem Investment von 100 USD in US Global Investors-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50.505 US Global Investors-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des US Global Investors-Papiers auf 3.36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 169.70 USD wert. Das entspricht einem Plus von 69.70 Prozent.

US Global Investors wurde am Markt mit 40.65 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch