NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in US Global Investors von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem US Global Investors-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der US Global Investors-Anteile betrug an diesem Tag 2.42 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 41.322 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (2.70 USD), wäre die Investition nun 111.36 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11.36 Prozent angezogen.

US Global Investors markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32.98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch